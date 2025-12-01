Эксперт с иронией предрек «пельменный» кризис в Кузбассе в преддверии Нового года

Заведующий отделом туризма Культурно-досугового центра в округе Кузбасса Константин Харьков на презентации новогодних мероприятий с юмором предупредил горожан, что скоро в регионе наступит «пельменный» кризис, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, таким нестандартным образом спикер анонсировал скорое проведение в поселке Трудармейский фестиваля «Пельмень-Фест»: ожидается такое большое количество гостей, что организаторы придется выкупать все пельмени из близрасположенных магазинов. В 2024 году в конкурсе на быстрое поедание пельменей приняло участие 5 тыс. гостей. Предприниматели продали больше полутонны пельменей непосредственно во время праздника.

По данным издания, в нынешнем году в рамках фестиваля ожидается пельменная ярмарка, конкурс «Пельменно-олимпийские игры», мастер-классы по лепке пельменей. Ожидается, что мероприятие посетит большое количество гостей. Возрастные ограничения на данный момент не указаны.

