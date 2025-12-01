В России зажглась первая новогодняя елка

Якутия традиционно стала первым регионом России, официально открывшим новогодний праздничный сезон. 1 декабря на центральной площади Республики в Якутске торжественно зажгли первую новогоднюю елку страны, передает «Российская газета».

Несмотря на суровые погодные условия — мороз и пронизывающий ветер, несколько сотен человек пришли на праздник вместе с детьми.

Кульминацией церемонии стал символический акт: якутский Властелин холода Чысхан передал свой ледяной посох главному зимнему волшебнику — Деду Морозу, тем самым уступая ему право властвовать над наступающим праздником.

Глава республики Айсен Николаев лично поздравил россиян и начал обратный отсчет. По его команде на огромной елке засверкали тысячи золотых огней.

Традиция зажигания первой общероссийской новогодней елки неразрывно связана с фестивалем «Зима начинается с Якутии». Этот масштабный проект проводится с 2011 года и призван показать всю красоту и гостеприимство самого холодного региона страны.

Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

