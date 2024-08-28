Эксперт Щепетнов считает, что заявлять о скором освобождении ДНР неуместно

Эксперт не отрицает факта того, что в настоящее время на линии боевого столкновения у ВС РФ большие и значимые успехи.

«Этот успех радует. Но пока что это не полноценный успех, а положительная тенденция для нас», — отметил эксперт.

Бывший спецназовец ГРУ Антон Щепетнов напомнил, что ВСУ укрепляли свои территории на протяжении 10 лет. На многих направлениях они выстроили сильную оборону. Часть ДНР уже освобождена. Сейчас появилась информация о подходе к границам Селидово. Это большой населенный пункт, в котором до СВО проживало около 50 тыс. населения. Бои в его черте продлятся не один месяц.

На территории ДНР расположена Славянско-Краматорская агломерация — еще один сильный укрепрайон. Как только поступят первые новости, что Армия России начала освобождение Славянска, так сразу появится «свет в конце тоннеля».

«Завязка боев в этом районе — это уже свет в конце тоннеля, даже если пока не известно, сколько до него идти. Но свет будет виден. Поэтому сейчас мы находимся на подходе к подступам к полному освобождению ДНР», — рассказал волгоградский военный эксперт Щепетнов.

События в зоне СВО иногда развиваются непредсказуемо. Собеседник напомнил недавний захват населенных пунктов в Курской области. Антон Щепетнов считает ошибочным тенденцию недооценивать противника, которая сложилась у некоторых экспертов.

Ранее сообщалось об освобождении населенного пункта Камышевка в ДНР.