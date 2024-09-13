Эксперты ЕГЭ рассказали, когда лучше начинать подготовку к экзаменам

Эксперты рассказали «РосБалту», что чем слабее уровень старшеклассника, тем раньше необходимо начинать подготовку к сдаче ЕГЭ.

Преподаватель курсов ЕГЭ по обществознанию Домашней школы «ИнтернетУрок» Анастасия Малеева рассказала, что мнения специалистов расходятся. Одни рекомендуют начинать подготовку в начале 10 класса. В кодификаторе на сайте ФИПИ размещены темы для изучения. Другие педагоги советуют уделять должное внимание подготовке с начала 11 класса. Акцент необходимо сделать на регулярности и интенсивности занятий.

«Если ребенок учится в в общеобразовательном классе обычной школы, имеет по математике твердую четверку и хочет сдать на 70-75 баллов, то этого вполне возможно достичь при планомерной, спокойной подготовке в течение 11-го класса», — «РосБалту» рассказала руководитель образовательного центра RedCat.School, ведущий эксперт ЕГЭ Дарья Дейген.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рекомендует сделать упор на повторение. Иногда стоит даже заново выучить некоторые темы. Будущие абитуриенты должны осознавать важность набора высоких баллов.

Готовиться можно самостоятельно, но более эффективны занятия с преподавателями или наставниками. Индивидуальные уроки стоят от 500 руб. до 3 тыс. руб. за одно занятие. Значение имеет регион. Цикл курсов — от 15 тыс. руб. до 50 тыс. руб.

Начать подготовку необходимо с определения цели. Два предмета российские школьники сдают обязательно: русский язык и математику. У них есть право выбрать обычный курс математики или усиленный. Определиться стоит с третьим предметом. Выбор зависит от вуза, в который намерен поступить выпускник.

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