Эксперты назвали причины слабого рубля

Эксперты рассказали, что будет происходить с рублем на текущей неделе: валюта немного укрепится, но после 28 июля снова будет ослабевать, сообщает newizv.ru .

Эксперты особое значение уделяют пику налогового периода. Руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов и аналитики Банка Санкт-Петербург солидарны во мнении, что пик приведет к соотношению доллара к рублю в размере 90 рублей. В свою очередь главный аналитик ПСБ Егор Жильников уверен, что в ближайшее время начнется движение доллара до 91 рубля. Основная причина – стабильность внешнего фона.

Экономист Игорь Николаев отмечает, что любое укрепление рубля – временное явление в связи с тем, что экспорт стал меньше импорта. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отметил, что именно сальдо торгового баланса, которое значительно снизилось, отражается на слабости рубля. Такое мнение поддерживает главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

Есть один фактор, который всегда стабилизирует курс, - это цены на нефть. В ближайшее время не ожидается положительных прогнозов в данном секторе. Негативно влияет конфликт между Россией и Украиной, а также ограничения поставок этанола из-за завершения зерновой сделки.