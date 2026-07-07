Подмосковные борцы завоевали пять наград в финале Спартакиады учащихся по греко-римской борьбе

Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей в финале XIII летней Спартакиады учащихся (юношеской) России по греко-римской борьбе, который прошел с 3 по 6 июля в Мытищах, – две золотые, две серебряные и одну бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Рустам Абдуллаев (до 35 кг, СШОР «Космос», Подольск) и Дмитрий Тельпиз (до 41 кг, Космос», Подольск) стали обладателями золотых наград, Ярослав Овчаров (до 38 кг, Космос», Подольск) и Александр Боронин (до 68 кг, СШОР «Космос», Подольск) - серебряных. Кроме того, Алий Балаев (до 62 кг, СШОР по единоборствам, Люберцы) оказался бронзовым призером.

В общей сложности участниками соревнований стали 123 спортсмена из 33 субъектов Российской Федерации. Сборную Московской области представляли 15 борцов. Подмосковье примет финалы по девяти видам спорта, их проводят в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.