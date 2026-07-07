В медучреждениях Подмосковья с помощью роботов убрали площадь, сопоставимую с «Лужниками»

Роботы-уборщики, используемые в медучреждениях Подмосковья, привели в порядок площадь, сопоставимую с «Лужниками». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Роботы используются с августа 2025 года в ДКЦ им. Л. М. Рошаля, Лобненской городской больнице и КДЦ «Ромашка». Устройства самостоятельно определяют степень загрязнения поверхностей, корректируют маршрут и выполняют уборку по заданному графику.

«Они уже убрали свыше 1,5 млн кв. м. Это сопоставимо с площадью олимпийского комплекса „Лужники“. А общая продолжительность их работы превысила 130 суток», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что три компании запустят производство роботов в ГИП «Титан».