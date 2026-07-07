Пассажиры Подмосковья совершили более 262 млн поездок в автобусах Мострансавто

С начала 2026 года жители и гости Подмосковья совершили 262,9 млн поездок в автобусах АО «Мострансавто», в июне по будням в среднем фиксировалось более 1,4 млн операций. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чаще всего пассажиры фиксировали проезд с помощью социальных карт - свыше 121 млн оплат. На банковские карты пришлось более 89 млн поездок, на транспортные карты «Стрелка» и «Тройка» — более 52 млн операций. Наибольший объем перевозок пришелся на маршруты МАП № 10 г. Королев, МАП № 11 г. Балашиха и МАП № 12 г. Ногинск. При этом самым востребованным маршрутом среди всех филиалов стал № 368 «ст. МЦД Долгопрудная – Москва (м. Ховрино)» (МАП № 9 г. Долгопрудный).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.