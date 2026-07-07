Пугачева переписала квартиру в Майами на Орбакайте, чтобы избежать американских санкций

Народная артистка СССР Алла Пугачева более 20 лет назад вложилась в недвижимость в Америке, пишет The Voice со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По информации источника, в 2004 году певица приобрела квартиру в престижном районе Майами. Жилье находится в комплексе Majestic Tower. Его площадь составляет 285 кв. метров. Внутри три спальни, четыре ванные комнаты и панорамные окна с видом на Атлантический океан. В комплексе есть два подогреваемых бассейна, солярий, библиотека, теннисный корт и даже вертолетная площадка. Тогда квартира обошлась певице в $2 050 000.

В 2014 году, после введения санкций против России, Пугачева решила перестраховаться. Она вписала в собственники свою дочь — певицу Кристину Орбакайте и внука Никиту Преснякова. А уже в 2015 году зять Пугачевой Михаил Земцов стал единственным владельцем квартиры.

По данным источника, сумма сделки составила всего $10. В марте 2020 года Орбакайте вновь стала хозяйкой квартиры, заплатив за нее $1. При этом она не выписала мужа из числа хозяев, чтобы избежать санкций. Супруги переоформили недвижимость на собственные трасты.

Сейчас ежегодный налог за квартиру обходится Орбакайте в $40 тысяч. Сама Пугачева эмигрировала из России в конце февраля 2022 года, и сейчас живет на Кипре.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева хранит на российских банковских счетах ₽120 млн.