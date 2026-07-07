Материалы расследования гибели принцессы Дианы останутся засекреченными еще на 56 лет, сообщает RadarOnline. Документы будут недоступны для общественности до 2082 года.

Отмечается, что материалы хранятся в архивах Дворца правосудия в Париже. Никакие бумаги не будут обнародованы в ближайшие десятилетия. Папка, содержащая 6 тысяч страниц, достигает в высоту одного метра. В этих документах — результаты 18-месячного расследования ДТП, которое французская полиция продлевала по неизвестным причинам.

По данным источника, доступ к архивам блокируется на основании малоизвестного правила французского кодекса по охране культурного наследия. Этот закон позволяет скрывать некоторые материалы на срок до 75 лет. Власти Франции также оставляют за собой право продлить засекречивание и после 2082 года. Архивы охраняются вооруженной охраной, расходы на которую покрываются за счет налогоплательщиков.

Конспирологи по всему миру уверены, что сверхсекретность скрывает правду о смерти принцессы.

«Засекречивание документов только усиливает ощущение сокрытия правды», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

Многие эксперты полагают, что в папке могут содержаться факты, которые не были обнародованы во время официального расследования. Однако французские власти настаивают на том, что документы защищены исключительно в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что принцесса Диана предсказала свою смерть за год до гибели в Париже.