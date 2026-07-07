Школа, тепло, дороги: на каком этапе три главных фронта работ в Павловском Посаде
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский]
В Павловском Посаде активно готовятся к зиме, новому учебному году и масштабному благоустройству. Согласно итогам оперативного совещания от 6 июля, которое провел временно исполняющий обязанности главы округа Сергей Владимирович Балашов, профильные службы сосредоточились на ключевых направлениях.
Особое внимание уделено подготовке к отопительному сезону и капремонту многоквартирных домов: из 14 запланированных объектов сданы уже три, а реализацию программы поручено держать под особым контролем. К 1 сентября приводят в порядок школы — проверяют автобусы, ремонтируют здания, обустраивают территории и налаживают систему питания.
Параллельно решаются срочные коммунальные задачи: Мособлводоканал устраняет течь на улице Карповской и ликвидирует провал асфальта в районе Зыбина, 6. В округе продолжаются работы по благоустройству — обеспыливанию дорог, покосу травы, ремонту освещения: за неделю заменили 13 светильников и 12 ламп, отремонтировали 28 элементов ДИП. Также идет уборка, ямочный ремонт и опиловка деревьев.
Важное сообщение для семей — стартовал прием заявлений в первые классы, родителям советуют не затягивать с подачей документов. А 12 июля жителей приглашают на Фестиваль колокольного искусства с ярмаркой и насыщенной программой.