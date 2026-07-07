«Режу свое прошлое без сожаления»: Азиза подала на развод с итальянцем

Певица Азиза Мухамедова приняла решение развестись со своим мужем Александро Лортэ, сообщает The Vocie. Они были вместе пять лет, однако последние три года супруги фактически не жили вместе.

Александро, имеющий итальянские корни, живет в Европе. Он не хотел приезжать в Россию, и с 2022 года муж и жена долго не могли увидеться.

Для самой 62-летней Азизы этот брак был первым официальным. Ее мама всегда мечтала увидеть дочь замужем, именно поэтому певица долго не решалась на развод. По словам самой певицы, еще год назад она делилась переживаниями с сестрами, которые уговаривали ее повременить с расставанием. Но в итоге Азиза поняла, что надежды на воссоединение нет.

«Режу свое прошлое без сожаления», — заявила артистка.

Самое неожиданное в этой истории — отношение певицы к мужу. Азиза заявила, что больше не хочет целоваться и обниматься с Александро. Ее также больше не интересуют интимные отношения.

Несмотря на это, артистка переживала разрыв тяжело: долго плакала, вымещала боль на домашних вещах. Чтобы справиться с эмоциями, Азиза занялась живописью. Сейчас она говорит, что настолько отвыкла от мужа, что уже не представляет его внезапного возвращения.

Ранее адвокат актрисы Марии Мироновой заявил, что ее бывший муж перечислил сыну всего ₽4-5 тысяч за последний год.