Обладатель Кубка Стэнли может сменить «Динамо» на «Авангард»

Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт может перейти в омский «Авангард». По данным издания «Вечерний Омск», предварительная договоренность о переходе уже достигнута.

Канадский форвард не считается легионером в КХЛ, так как в 2024 году получил российское гражданство.

Седрик Пакетт стал обладателем Кубка Стэнли в 2020 году в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2022 году он перебрался в КХЛ. Первый сезон нападающий провел в минском «Динамо», которое затем сменил на московское.

В сезоне 2025/26 Пакетт получил тяжелую травмы спины — были сомнения, что он вообще сможет продолжить карьеру. Из-за травмы хоккеист провел только 21 матч в регулярном чемпионате, в котором 10 (6+4) очков.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о целях, которые ставит перед собой в будущем сезоне.