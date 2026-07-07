Губерниев назвал Трампа посторонним дедушкой, вмешавшимся в футбол

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о результате матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу США — Бельгия. Европейская сборная победила со счетом 4:1 и вышла в четвертьфинал.

Матчу предшествовал громкий скандал с отсрочкой дисквалификации американскому нападающему Фоларину Балогуну. Футболист получил красную карточку в предыдущем матче и должен был пропустить игру с Бельгией. Однако ему разрешили выйти на поле после звонка Дональда Трампа президенту ФИФА Джанни Инфантино.

Беспрецедентное решение ФИФА возмутило всю футбольную общественность.

«Весь мир очень рад за Бельгию!!! Ибо когда посторонний дедушка вмешивается в футбол вместе со слабаками-функционерами из ФИФА, Великая Игра становится подвластна лишь подлинным мастерам!!! And Justice for All», — написал Губерниев в соцсетях.

Ранее британский парламентарий Эд Дейви заявил, что Инфантино должен оставить пост президента ФИФА после скандала с отсрочкой дисквалификации Балогуну.