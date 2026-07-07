Руководитель центра «Космос» Мария Масик победила в предварительном голосовании «Единой России»

В период пандемии коронавируса Масик возглавила штаб помощи в Королеве. За время его работы поддержку получили свыше 20 тыс. жителей города.

«Я тогда особенно остро почувствовала, что значит быть полезной. Когда тебя ждут и на тебя рассчитывают. И увидела, сколько у нас одиноких людей, которым нужна помощь», — рассказала Масик.

Сегодня девушка совмещает депутатскую работу с руководством молодежным центром и развитием волонтерства. Под ее руководством центр «Космос» стал настоящей кузницей идей: здесь рождаются творческие и социальные проекты, которые делают жизнь города ярче и добрее. В 2024 году девушка была избрана депутатом местного Совета Королева.

«Жители обращаются с самыми разными вопросами — от бытовых сложностей до предложений по развитию молодежных программ. Важно не просто зафиксировать проблему, а найти решение. И самое главное — проследить, чтобы оно было исполнено», — подчеркнула Масик.

В планах девушки — новые проекты для молодежи, инициативы по созданию комфортной городской среды и продолжение работы с обращениями жителей.