Руководитель центра «Космос» Мария Масик победила в предварительном голосовании «Единой России»
Волонтер и глава центра «Космос» Мария Масик будет баллотироваться в Мособлдуму
Фото: [подмосковное отделение "Единой России"]
Волонтер, руководитель молодежного центра «Космос» Мария Масик вошла в число победителей предварительного голосования «Единой России». Девушка намерена баллотироваться в Мособлдуму.
В период пандемии коронавируса Масик возглавила штаб помощи в Королеве. За время его работы поддержку получили свыше 20 тыс. жителей города.
«Я тогда особенно остро почувствовала, что значит быть полезной. Когда тебя ждут и на тебя рассчитывают. И увидела, сколько у нас одиноких людей, которым нужна помощь», — рассказала Масик.
Сегодня девушка совмещает депутатскую работу с руководством молодежным центром и развитием волонтерства. Под ее руководством центр «Космос» стал настоящей кузницей идей: здесь рождаются творческие и социальные проекты, которые делают жизнь города ярче и добрее. В 2024 году девушка была избрана депутатом местного Совета Королева.
«Жители обращаются с самыми разными вопросами — от бытовых сложностей до предложений по развитию молодежных программ. Важно не просто зафиксировать проблему, а найти решение. И самое главное — проследить, чтобы оно было исполнено», — подчеркнула Масик.
В планах девушки — новые проекты для молодежи, инициативы по созданию комфортной городской среды и продолжение работы с обращениями жителей.