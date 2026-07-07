В Татарстане погиб российский музыкант Виктор Севастьянов: ему было 35 лет

В акватории Волги у поселка Октябрьский в Татарстане произошла трагедия: 22-летняя девушка, управлявшая гидроциклом без прав, наехала на троих мужчин, которые находились на сапборде. Один из них, 35-летний музыкант Виктор Севастьянов, не смог доплыть до берега и утонул, сообщает The Voice.

Тело музыканта нашли водолазы зонального поисково-спасательного отряда на глубине 6,5 м в 80 м от берега. Для поисков привлекли 13 человек и шесть единиц техники. Тело передали правоохранителям, которые организовали проверку по статье о нарушении правил движения и эксплуатации водного транспорта.

Севастьянов родился 10 июня 1991 года. Он работал в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая, был солистом государственного оркестра Татарстана и играл на гитаре в кавер-группе, а также преподавал в международной школе Казани. Музыкант дружил со многими известными артистами — на его странице есть совместные снимки с Дмитрием Дюжевым, Аллой Рид, Сергеем Никоненко и покойным Евгением Кунгуровым и другими.

Ранее стало известно о смерти российской писательницы Ирады Берг.