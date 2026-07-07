Можно ли ездить летом без обуви и футболки: разъяснил автоэксперт

С наступлением жары многие водители пересаживаются за руль в максимально легкой одежде. Одни снимают обувь, другие надевают шлепанцы, третьи отправляются в поездку без футболки. Но не нарушают ли они правила дорожного движения? Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал автоэксперт Алексей Егоров.

По словам специалиста, в ПДД нет прямого запрета на управление автомобилем босиком, в шлепанцах или с голым торсом. Однако это вовсе не означает, что такой стиль вождения безопасен.

«Инспектор не выпишет штраф только за то, что водитель едет без обуви или без майки. Но если такая одежда или обувь станет причиной опасного маневра либо ДТП, вопросы возникнут уже совсем другого уровня», — пояснил Егоров.

Автоэксперт отметил, что самой рискованной обувью остаются пляжные шлепанцы.

«Они легко соскакивают с ноги, могут зацепиться за педаль газа или тормоза. В экстренной ситуации даже доли секунды задержки могут сыграть решающую роль», — предупредил специалист.

По его словам, езда босиком также не считается оптимальным решением. Нога сильнее скользит по педалям из-за пота, а чувствительность при резком торможении может оказаться ниже, чем в удобной закрытой обуви.

Что касается поездок с голым торсом, здесь юридических ограничений также нет.

«Это скорее вопрос комфорта и безопасности. Голая кожа быстрее прилипает к сиденью, сильнее нагревается ремень безопасности, а при аварии возрастает риск получить дополнительные повреждения от контакта с элементами салона», — рассказал Егоров.

Эксперт рекомендует даже в самую жаркую погоду выбирать легкую, но закрытую обувь с нескользящей подошвой и свободную одежду, которая не сковывает движения.

«Главное требование закона — водитель должен полностью контролировать автомобиль. Если обувь или одежда этому мешают, лучше отказаться от такого варианта еще до начала поездки», — заключил Егоров.

Многие автомобилисты в летнюю жару мучаются вопросом: включать кондиционер или поберечь двигатель? Слухи о том, что работающая климатическая система медленно убивает мотор, ходят среди водителей уже много лет. Автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» развеял главный страх автомобилистов и объяснил, чем на самом деле опасна экономия на кондиционере.