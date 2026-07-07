Жители Подмосковья совершили 15 тыс. онлайн-платежей на регпортале

Жители Подмосковья совершили почти 15 тыс. платежей через цифровой сервис «Платежи» на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сервис можно найти в личном кабинете пользователя портала, он позволяет оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД, судебные задолженности, образование и многое другое картой любого российского банка или через СБП. Для этого нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, проверить список и выбрать те, которые хочет оплатить.

В ведомстве уточнили, что самыми популярными являются платежи за государственные и муниципальные услуги, дополнительное образование, кружки и секции, жилищно-коммунальные услуги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.