В Люберцах ввели в эксплуатацию детский сад с площадкой для изучения ПДД

В жилом комплексе «Томилино Парк» от группы «Самолет» в городском округе Люберцы ввели в эксплуатацию третий детский сад, рассчитанный на 360 мест. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В здании три этажа, его площадь превысила 4,6 тыс. кв. м. Учреждение рассчитано на 15 общеобразовательных групп детей в возрасте от 3 до 7 лет, там смогут трудоустроиться 69 человек. Для каждой детской группы в отдельных блоках находятся общая групповая, спальня, раздевалки, буфет и санузел. Кроме того, там обустроили пищеблок полного производственного цикла, музыкальный кабинет, медицинский пункт с процедурной и помещение охраны, спортивный зал для занятий физкультурой и активных игр, кружковую и не только.

На благоустроенной и озелененной территории детского сада расположены игровые площадки для каждой группы с покрытиями из резиновой крошки и теневыми навесами, а также площадка для изучения правил дорожного движения, спортивная зона для занятий физкультурой и площадь для проведения торжественных мероприятий.

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