Эксперты не рекомендуют покупать атво в кредит: машина не проживет столько времени

Водители теперь стараются приобретать отечественные или китайские автомобили. Любые модели авто значительно подорожали в цене. Это отметили все опрашиваемые эксперты.

Один из владельцев дилерского автоцентра в Тюмени рассказал, что количество оформленных сделок на приобретение новых авто значительно снизилось. Теперь россияне даже б/у автомобили покупают в кредит.

«Многим придется выплачивать эти кредиты более 10 лет, что не очень рационально при покупке автомобиля. Но других вариантов у населения сейчас нет, людям приходится идти на этот шаг, потому что дальше цены только продолжат расти», — говорит руководитель тюменского дилерского центра.

Автомеханик Сергей Сидоров рекомендует не оформлять кредиты на покупку авто. Те модели, которые представлены на рынке, могут прийти в негодность еще до момента, как гражданин выплатит деньги.

Отечественные авто отличаются быстрой изношенностью. Новые детали будут стоить столько, сколько вся машина. Китайские же не приспособлены под погодные условия России. Уже через год или два их также придется ремонтировать.

Кредитный брокер Нина Дьяченко рассказала об устойчивом спросе на банковские программы на данный момент.

«В настоящее время спрос на банковские программы, несмотря на повышение Центробанком ключевой ставки до 15%, остается устойчивым. Средняя сумма автокредита составляет 1,5 миллиона рублей», — сообщила кредитный брокер Нина Дьяченко.

Автоаналитик Сергей Нестеров предполагает, что через несколько лет автосалоны будут закрыты. У людей не будет денег, чтобы покупать новые авто.

«Если еще 2-3 года назад можно было взять новую машину за 600-800 тысяч рублей, то сейчас это уже невозможно. А зарплаты с такой скоростью у людей не растут, поэтому покупательская способность осталась прежней, а рынок постепенно улетает в космос. Это приведет к еще большей закредитованности населения и повышенным спросом на подержанные авто», — рассказал «Нашему городу» автоаналитик Сергей Нестеров.

Социолог Кирилл Бетехтин подтверждает, что уже сейчас жители России не могут себе позволить купить автомобиль. Чтобы купить самый бюджетный автомобиль человеку со среднестатистической заработной платой придется копить минимум семь лет. Парадокс в том, что спустя семь лет машины подорожают еще и накопленных денег снова не хватит.