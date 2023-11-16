Эксперты обеспокоены проектом бюджета на 2024 год: сильно пострадает медицина

Проект бюджета, который рассматривают депутат Государственной Думы, вызывает беспокойство у экспертов. На некоторые отрасли, например, оборону, выделено много денег. На медицину же существенных отчислений не запланировано, сообщает newizv.ru .

Депутат Госдумы, член комитета по здравоохранению Алексей Куринный пояснил «НИ», что медики могут не рассчитывать на увеличение заработной платы, а для пациентов уменьшится льготное лекарственное обеспечение. Не стоит ожидать закупок современных аппаратов или других медицинских приспособлений.

«Здравоохранение останется без динамики, а это значит, что нацпроекты по увеличению продолжительности жизни и снижению смертности выполнены быть не могут», — заявил «НИ» депутат Госдумы, член комитета по здравоохранению Алексей Куринный.

В свою очередь ректор Высшей школы управления здравоохранением Гузель Улумбекова обеспокоена сокращением финансирования по нацпроектам.

«Сокращение по нацпроектам — это преимущественно сокращение инфраструктуры здравоохранения и научных исследований. То есть будет меньше обновлено и построено новых ФАПов, поликлиник, меньше закуплено современного оборудования», — заявила «НИ» ректор Высшей школы управления здравоохранением Гузель Улумбекова.

Депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин уверен, что без достаточного финансирования невозможно проводить модернизацию отрасли. Значит, Россию ожидает национальная катастрофа. Особенно пострадают больницы, которые расположены не в самых обеспеченных регионах или в селах.

В проекте бюджета написано, что новые регионы получат деньги из бюджета для работы медицинской отрасли. Это произойдет впервые. Но другие регионы РФ теперь получат меньше денег, чем было раньше.

«Сокращение дотация на первичное звено идет уже давно. Что это будет значить? Поликлиник, ФАПов и сельских больниц станет еще меньше. Хотя уже куда меньше? В некоторых населенных пунктах на 200 километров вокруг — ни одного врача. Сократятся зарплаты, персонал, расходный материал. Например, катетеров станет меньше, наркоз будет другой. Врачи в итоге будут искать, где заработать, продолжится отток медперсонала из первичного звена. В сельской местности будет происходить следующее: нет медика — нет ФАПа. Приток средств будет в федеральные медцентры, но они по сути совершенно бесполезны», — считает профессор кафедры управления и экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Василий Власов.

Жизнь людей в маленьких российских поселениях может быть под угрозой. Пользователи социальных сетей уже сейчас часто жалуются, что уровень лечения в городе всегда выше, чем в селе или деревне.

«У меня у отца и свекрови была одинаковая болезнь, но отец в городе на каждую колику вызывает скорую, ложится в больницу, поэтому жив и сейчас, в 91 год, а свекровь в деревне за 2 года сгорела от такой же болезни, т. к. кончились таблетки. Свекр уехал за ними в город на полдня, у неё во время его отсутствия случился приступ, который даже нечем было снять, и её не стало в 72. Т.е. в деревнях при любой болячке сразу надо „смертное“ готовить, помощи никакой нет». - рассказывает пользователь социальных сетей

«Далеко не все авто могут проехать по нашим дорогам. Мне же и в проливные ливни приходилось попадать, и в буран, и к алкоголикам на вызов попадать, которые, даже давно меня зная, умудрились вести себя неадекватно. И не думайте, что я — исключение. В последнее время меня муж возил на вызовы, а получала я всего 12 тысяч рублей. Бензин никто не компенсировал, ходить уже стало тяжело. Вот я и уволилась», — рассказывает бывшая сотрудница ФАПа из Башкирии.

Президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин считает, что в следующем году люди будут вынуждены все чаще обращаться в коммерческие больницы, а не государственные из-за качества обслуживания.