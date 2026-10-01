От заморозков до +15°: какой будет погода в Москве и Подмосковье на выходных

Первые выходные октября в Москве и Подмосковье окажутся прохладными ночью, но днем температура будет постепенно повышаться. В отдельных районах области возможны заморозки, а существенных осадков синоптики не ожидают. О погоде 3 и 4 октября «Подмосковью сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«В субботу, 3 октября, ночью ожидается облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. В Москве будет 3-5 градусов, по области — от 1 до 6 градусов. Днем облачность переменная, существенных осадков не ожидается. Воздух в столице прогреется до 9-11 градусов, по области будет от 7 до 12», — сообщил Ильин.

Ветер в субботу будет северным, ночью со скоростью 2-7 м/с, днем — 5-10 м/с. Поэтому даже при плюсовой температуре на улице может ощущаться прохладнее.

«В воскресенье ночью сохранится переменная облачность, осадков не будет. В Москве ожидается 3-5 градусов, местами возможно понижение до минус 1. В области будет 1-6 градусов, а на востоке местами температура может опуститься до -4 градусов», — рассказал синоптик.

Днем 4 октября погода станет заметно мягче. В Москве столбики термометров поднимутся до 13-15 градусов, по области — до 10-15. Ветер сменится на западный и усилится до 5-10 м/с.

При этом начало следующей недели окажется еще теплее. В понедельник ночью ожидается 3-8 градусов, днем — 11-16. В основном будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Во вторник температура ночью составит 5-10 градусов, днем — 10-15, однако местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

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