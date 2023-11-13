Эксперты обвиняют депутатов ГД в лоббизме из-за намерения ужесточить аренду жилья

Депутаты ГД предлагают ужесточить правила сдачи в аренду жилья. Собственник будет иметь право сдавать квартиру посуточно при условии, если 75% жителей многоэтажного дома дадут свое согласие. Эксперты уверены, что подобный законопроект - это лоббизм отельеров, сообщает newizv.ru .

Не во всех домах соседи разрешать сдавать квартиру посуточно. Люди будут вынуждены пользоваться услугами отелей и гостиниц. Глава «Клуба регионов» Сергей Старовойтов уверен, что правительство хочет принять такой закон из-за лояльности к Ассоциации рестораторов и отельеров.

«Закон, если его примут в нынешней редакции, перераспределит потоки туристов и командированных в пользу гостиниц и приведет к повышению цен на гостиничные услуги. А также сделает невозможным работу сервисов по типу Airbnb», — прогнозирует Старовойтов.

На странице в интернет-мессенджере политолог Александр Сайгин высказывает мнение, что подобная инициатива правительства - правильное и современное решение. Но эксперт не отрицает, что были учтены именно требования отельеров. Не стоит запрещать обычным гражданам зарабатывать свои деньги.

«Никто ж не мешает суточникам свои ассоциации делать и стандарты разрабатывать. А этого отчего-то не происходит. В итоге порядок бьёт класс.Лично я бы пошел еще дальше и перенял опыт отдельных южноамериканских стран, где общим собранием жильцов можно было бы выселять слишком буйных и асоциальных соседей», - написал политолог Александр Сайгин

Писатель Константин Радченко на странице в интернет-мессенджере в негативной тональности прокомментировал идею депутатов. Он написал, что если бы ему пришлось тратить время на то, чтобы обходить всех соседей дома для получения подписей, то заодно бы собрал подписи за увольнение тех, кто придумал такие нововведения.

Законопроект прошел первое чтение. Теперь депутаты исправляют неточности в нем, чтобы представить коллегам на втором чтении. Редакция напоминает, что снять жилье в квартире или доме в России дешевле, чем если обращаться к администраторам отелей и гостиниц. Эксперты не согласны с тем, что законопроект был разработан для создания комфортных условий проживания соседей, в домах которых некоторые собственники сдают квартиры посуточно.