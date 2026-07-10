Apple попалась на обмане: компания заплатит до $95 каждому владельцу iPhone 16

Корпорация Apple действительно достигла предварительного соглашения о выплате $250 миллионов для урегулирования коллективного иска в США. Судебное разбирательство было связано с тем, что компания рекламировала возможности обновленного Siri и функций Apple Intelligence, которые на момент продаж устройств были недоступны или значительно задерживались, пишет iXBT.

Кто может получить компенсацию?

Право на выплату имеют только жители США, которые приобрели одно из следующих устройств в период с 10 июня 2024 года по 29 марта 2025 года:

iPhone 15 Pro / 15 Pro Max;

Вся линейка iPhone 16 (включая 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e).

Детали выплат

Сумма: Базовая выплата на каждое устройство составляет $25$, однако в зависимости от количества одобренных заявок она может увеличиться до $95$.

Статус: На данный момент соглашение является предварительным и ожидает окончательного утверждения судом.

Что нужно делать: На текущий момент владельцам устройств никаких действий предпринимать не нужно. Процесс подачи заявок еще не запущен — ожидается, что это произойдет позднее в этом году или в начале следующего, после того как суд официально утвердит условия сделки. Владельцы соответствующих устройств будут уведомлены по электронной почте или почте, когда механизм выплат станет активен.

Почему возник иск?

Истцы утверждали, что Apple вводила покупателей в заблуждение, агрессивно рекламируя функции искусственного интеллекта как уже доступные, чтобы стимулировать продажи новых смартфонов. Поскольку функции долгое время не были реализованы, это расценили как ложную рекламу. Apple не признает своей вины в данном деле и пошла на мировое соглашение, чтобы «сосредоточиться на разработке инновационных продуктов».