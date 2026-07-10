Стул, ведро и червяк: житель Балашихи устроил рыбалку в фонтане без воды

Вечерняя прогулка жителей микрорайона Железнодорожный в Балашихе обернулась неожиданным зрелищем. Информация о произошедшем появилась в телеграм-канале «Железнодорожный Life». Местный житель средних лет решил устроить рыбалку в сухом фонтане, который расположен на одной из общественных территорий, сообщил REGIONS.

Мужчина основательно подготовился к мероприятию. Рыболовное снаряжение было представлено раскладным стулом, вместительным ведром, садком и поплавочной удочкой классического образца. Не обращая внимания на любопытные взгляды горожан, он спокойно разложил инвентарь, наживил червя и забросил снасть в воду. Поклевки долго не было, однако это обстоятельство нисколько не огорчило рыбака — создавалось впечатление, что участие в действе было для него важнее итога. Вскоре прохожие перестали сторониться необычного персонажа и начали снимать его на камеры мобильных устройств.

«У нас тут рыбы со времен Ледникового периода не водилось. Только птицу на червя поймать можно. Хотя за такой перформанс я ему благодарен — поднял настроение», — прокомментировал очевидец.

Подобные эпизоды случаются в стране регулярно. Российские города периодически становятся свидетелями того, как их жители осваивают сухие или маловодные фонтаны в качестве мест для ловли. Осенью 2026 года аналогичная сцена разыгралась в Новороссийске: горожанин разместился на табурете возле старого фонтана и запустил удочку сквозь решетчатое ограждение. В Мурманске объектом внимания рыбака стал фонтан в одном из торговых центров. В Краснодаре подобным образом отметился посетитель парка Галицкого.

Сами участники таких акций не дают серьезных объяснений своим поступкам. Обычно они ограничиваются шутками, говоря, что подобные развлечения помогают им справиться со стрессом и поднимают настроение окружающим.

Ранее сообщалось, что в Одинцове рабочий превратил промывку фонтана в детский праздник.