Названы страны, где российские туристы чаще всего сталкиваются с проблемами со здоровьем

Аналитики страхового рынка представили данные о странах, где российские туристы чаще всего обращаются за экстренной медицинской помощью. Статистика подтверждает, что 97% всех страховых случаев с россиянами происходит именно во время зарубежных поездок, передает rodnikplus.ru.

«Опасные» направления и причины обращений

Лидерами по количеству страховых событий стали два популярных пляжных направления:

Египет: на долю страны приходится почти половина (около 50%) всех обращений.

Таиланд: занимает второе место, на него приходится около трети (33%) от общего числа инцидентов.

Эксперты отмечают, что высокий уровень обращений в этих странах обусловлен не столько их «опасностью», сколько колоссальным турпотоком — чем больше россиян отдыхает на курорте, тем выше общее количество страховых случаев.

Основные жалобы туристов

Большинство медицинских проблем во время отпуска носят типичный характер и часто связаны с акклиматизацией:

Проблемы с ЖКТ: расстройства желудка, пищевые отравления и ротавирусные инфекции остаются лидерами списка.

Простудные заболевания: часто возникают из-за резкого перепада температур при использовании кондиционеров в жарком климате.

Контакты с дикой природой: около 1,5% случаев связаны с укусами медуз, рыб, обезьян, котов и даже нападениями агрессивных птиц.

В редких случаях страховщики фиксируют необычные происшествия: например, травмы на водных аттракционах или бытовые инциденты, такие как случайное употребление несъедобных веществ.