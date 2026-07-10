Названы страны, где российские туристы чаще всего сталкиваются с проблемами со здоровьем
РП: Египет и Таиланд возглавили антирейтинг страховых компаний для туристов
Аналитики страхового рынка представили данные о странах, где российские туристы чаще всего обращаются за экстренной медицинской помощью. Статистика подтверждает, что 97% всех страховых случаев с россиянами происходит именно во время зарубежных поездок, передает rodnikplus.ru.
«Опасные» направления и причины обращений
Лидерами по количеству страховых событий стали два популярных пляжных направления:
- Египет: на долю страны приходится почти половина (около 50%) всех обращений.
- Таиланд: занимает второе место, на него приходится около трети (33%) от общего числа инцидентов.
Эксперты отмечают, что высокий уровень обращений в этих странах обусловлен не столько их «опасностью», сколько колоссальным турпотоком — чем больше россиян отдыхает на курорте, тем выше общее количество страховых случаев.
Основные жалобы туристов
Большинство медицинских проблем во время отпуска носят типичный характер и часто связаны с акклиматизацией:
- Проблемы с ЖКТ: расстройства желудка, пищевые отравления и ротавирусные инфекции остаются лидерами списка.
- Простудные заболевания: часто возникают из-за резкого перепада температур при использовании кондиционеров в жарком климате.
- Контакты с дикой природой: около 1,5% случаев связаны с укусами медуз, рыб, обезьян, котов и даже нападениями агрессивных птиц.
В редких случаях страховщики фиксируют необычные происшествия: например, травмы на водных аттракционах или бытовые инциденты, такие как случайное употребление несъедобных веществ.