Квартирный сюрприз: жилье россиянина после смерти жены перешло неизвестному мигранту

Житель Кузбасса оказался в растерянности, обнаружив, что его доля в совместно нажитой с бывшей женой квартире перешла к иностранцу, которому въезд в Россию закрыт на десятилетие. Об этом пишет VSE42.Ru .

Объединенный пресс-центр судов Кузбасса рассказал об истории, достойной детективного романа. Супруги купили квартиру, находясь в официальном браке, а в 2024 году развелись, не став делить квадратные метры. Мужчина полагал, что ничего не изменится, пока не узнал: его бывшая жена при жизни распорядилась своей долей иначе. Она оформила завещание на иностранного гражданина, который к тому моменту уже имел 10-летний запрет на пересечение границы РФ.

Возмущенный сибиряк обратился в Центральный районный суд Прокопьевска с иском о возврате имущества. Судьи изучили обстоятельства и пришли к выводу: квартира — совместная собственность, нажитая в годы брака, поэтому женщина не могла единолично передавать весь объект по наследству. Справедливость восторжествовала лишь наполовину — мужчине вернули его законную долю. Вторая же половина, по всей видимости, так и осталась за нелегальным наследником, который вряд ли сможет воспользоваться своими правами, находясь за пределами страны.