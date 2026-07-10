Полотенца, халаты, тапки: в Долгопрудном из стоков микрорайона Центрального ежедневно извлекают более 2 тонн отходов

Осенне-зимний период в Долгопрудном потребовал от коммунальных служб проведения комплекса мероприятий, в который вошло не только обслуживание тепловых сетей, но и подготовка системы водоотведения. Как сообщается, в городе эксплуатируется 14 канализационных насосных станций. На шести объектах профилактические работы уже выполнены, а завершить весь объем подготовки планируется к 15 сентября, сообщил REGIONS.

Ежедневно специалисты МУП «Инженерные сети г. Долгопрудный» занимаются очисткой решеток, предназначенных для улавливания крупных фракций. Согласно информации из администрации округа, персонал предприятий регулярно фиксирует в сточных водах посторонние предметы, которые туда попадают по вине жильцов.

Особенно остро, по данным муниципального предприятия, ситуация проявляется в недавно застроенных районах. В зоне риска — поселок таунхаусов «Набережный» и микрорайон Центральный. Только на последнем объекте из стоков ежесуточно достают свыше двух тонн влажных отбросов.

В связи с этим коммунальщики предупреждают: любой мусор, оказавшийся в канализации, провоцирует засорение труб, увеличивает износ насосного оборудования и способен стать причиной серьезной аварии. Жителям настоятельно рекомендуют не отправлять в унитаз влажные салфетки, гигиенические средства, текстильные изделия и прочие бытовые отходы.

«Детские подгузники, много влажных салфеток, которые сплетаются в огромные „косы“. А еще махровые полотенца, халаты, тапки — что только не находим на решетках. Все это жители выкидывают в канализацию. И это основательно затрудняет работу насосов и может привести к полной остановке оборудования КНС», — рассказал заместитель директора МУП «Инженерные сети г. Долгопрудный» Евгений Симоненко.

Ранее сообщалось, что специалисты Мособлводоканала за неделю устранили в Подмосковье 206 случаев засоров канализации.