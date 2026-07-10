Головоломки, шифры и буквы-ключи: подмосковный музей Зои Космодемьянской набирает группы на квест

Для посетителей подмосковного исторического комплекса, расположенного в деревне Петрищево Рузского округа, подготовлен новый формат знакомства с историей. В музее Зои Космодемьянской стартовал набор участников на групповые интерактивные занятия в рамках программы «По следам подвига», сообщил REGIONS. Возрастное ограничение проекта — 6+.

Создатели программы задумали ее как увлекательное музейное путешествие, целиком посвященное подвигу юной партизанки. Вместо традиционного осмотра витрин посетителям предлагается самостоятельное исследование.

В ходе прохождения маршрута по залам участникам необходимо решать головоломки на тему Великой Отечественной войны и находить спрятанные буквы-ключи среди архивных материалов. Подобный подход, по мнению организаторов, способствует пробуждению интереса к героическим страницам прошлого. Кульминацией интеллектуального поиска станет расшифровка итогового закодированного послания.

«Это прекрасная возможность по-новому взглянуть на историю и узнать больше о подвиге Зои Космодемьянской. Интерактивный формат помогает развивать внимательность, логическое мышление и важные навыки командной работы. Наши гости смогут лично прикоснуться к подлинным предметам ушедшей эпохи», — сообщает музей.

Программа разработана с акцентом на командное взаимодействие, поэтому создатели советуют проходить маршрут в кругу друзей или коллег. Записаться на участие можно только предварительно. Комплекс работает по адресу: деревня Петрищево, дом 89, строение 2. Контакты для бронирования времени визита опубликованы на официальном сайте учреждения.

Ранее сообщалось, что в «Новом Иерусалиме» стартовал масштабный фестиваль «Лето. Музыка. Музей».