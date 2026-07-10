Комариный прогноз: энтомологи оценили риски «крылатого апокалипсиса» после ливней в регионах России

Энтомолог Владимир Турицын не подтвердил слухи о надвигающейся «комариной буре» на Ямале, но предупредил: дожди и тепло создают идеальные условия для размножения кровососущих. Ключевой фактор — не влажность воздуха, а наличие стоячих водоемов, где развиваются личинки. В ближайшие дни циклоны принесут осадки на Урал и в центр страны, однако массового бесконтрольного роста популяции эксперты не ждут — все решит погода во второй половине лета.

Эксперт в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» развеял тревожные ожидания жителей региона. По его словам, решающим звеном в численности комаров выступает не столько интенсивность дождей, сколько сохранение временных водоемов. Если весна и начало лета обильны осадками, а столбик термометра держится высоко, личинки получают все шансы на успешное развитие. Однако стоит наступить засухе — и мелкие лужи пересыхают раньше, чем насекомые успевают вылететь.

Синоптик Александр Ильин уточнил: в ближайшие дни Урал и центральная часть России окажутся под влиянием циклонов. В Московской области прогнозируют сильные дожди, в Тюменской — жару до +33 градусов с грозами. Такая погода работает на комаров, но не везде. Ямал и северные районы Ханты-Мансийского округа останутся без существенных осадков как минимум до середины следующей недели, дожди придут туда только к концу рабочего периода.

Турицын обратил внимание на биологический ограничитель: за сезон у комаров сменяется всего два поколения. Если после первого вылета установится сухой режим и водоемы исчезнут, второе поколение будет заметно слабее. Поэтому окончательный сценарий зависит от того, как долго продержатся тепло и влага. В Подмосковье сейчас наблюдается временное затишье — жара и неравномерные осадки в июне привели к тому, что многие лужи пересыхали до срока. Но прошедшие дожди уже пополнили запасы воды, и эксперты прогнозируют резкий рост популяции к концу июля, с пиком активности в начале августа. Паниковать преждевременно, но следить за погодой стоит внимательно — именно она станет главным дирижером комариного сезона-2026.