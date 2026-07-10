В Подмосковье обсудили доклад Ассоциации «НОМ» о подготовке к Единому дню голосования

В Общественной палате Московской области состоялось экспертное обсуждение аналитического доклада Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» «Избирательная система России накануне выборов депутатов Государственной Думы IX созыва: ответы на вызовы», который был посвящен актуальным вопросам развития избирательной системы, общественного наблюдения, а также обеспечения открытости, законности и доверия к избирательному процессу в преддверии Единого дня голосования. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Общественной палаты.

Участниками встречи стали члены регионального общественного штаба по наблюдению за выборами, представители экспертного сообщества, общественных организаций и профильных комиссий Общественной палаты. В ходе обсуждения они уделили внимание вопросам подготовки общественных наблюдателей, совершенствованию механизмов общественного контроля, противодействию распространению недостоверной информации и не только.

Эксперты подчеркнули, что рекомендации, содержащиеся в докладе, будут учтены в дальнейшей работе Штаба общественного наблюдения региона при организации подготовки корпуса общественных наблюдателей и экспертного сопровождения избирательной кампании.

«Для Московской области особенно важно сохранить высокие стандарты подготовки общественных наблюдателей, оперативно реагировать на любые информационные вызовы и продолжать конструктивное взаимодействие с избирательными комиссиями, экспертным сообществом и институтами гражданского общества. Именно профессиональное, независимое и объективное общественное наблюдение остается одним из главных факторов укрепления доверия граждан к итогам выборов», — подчеркнула первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области, руководитель Штаба общественного наблюдения Татьяна Дмитриева.

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