Смещение акцентов: Ожидается, что к 2032 году патологии мозга станут лидирующими по распространенности, обойдя другие группы заболеваний.

Причины роста: Главным фактором является резкое увеличение продолжительности жизни населения планеты, что ведет к росту случаев возрастных нейродегенеративных заболеваний (болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и др.).

Масштаб проблемы: На сегодняшний день в мире из более чем 8 миллиардов человек свыше 1 миллиарда имеют инвалидность, при этом каждый пятый из них (около 190 млн) страдает тяжелыми поражениями центральной нервной системы (инсульт, рассеянный склероз, последствия ЧМТ и др.).