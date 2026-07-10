Прогноз от РАН: к чему человечеству готовиться в ближайшие годы — людей атакуют болезни мозга
Академик Пирадов: заболевания мозга станут главной угрозой здоровью в будущем
Вице-президент Российской академии наук (РАН) и директор «Российского центра неврологии и нейронаук» Михаил Пирадов предупредил о масштабных изменениях в структуре мировой заболеваемости. По прогнозам академика, в ближайшие годы заболевания нервной системы выйдут на первое место среди всех болезней человека. Его слова в ходе форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» передает РИА Новости.
Ключевые тезисы прогноза
- Смещение акцентов: Ожидается, что к 2032 году патологии мозга станут лидирующими по распространенности, обойдя другие группы заболеваний.
- Причины роста: Главным фактором является резкое увеличение продолжительности жизни населения планеты, что ведет к росту случаев возрастных нейродегенеративных заболеваний (болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и др.).
- Масштаб проблемы: На сегодняшний день в мире из более чем 8 миллиардов человек свыше 1 миллиарда имеют инвалидность, при этом каждый пятый из них (около 190 млн) страдает тяжелыми поражениями центральной нервной системы (инсульт, рассеянный склероз, последствия ЧМТ и др.).
- Интерес науки: Высокая значимость проблемы подтверждается тем, что на исследования в области нейронаук сейчас приходится каждая десятая научная статья в мире.
Главная надежда — ранняя диагностика
Несмотря на тревожный прогноз, Михаил Пирадов подчеркивает наличие позитивного потенциала: до 45% случаев поражения мозга обратимы, если начать лечение на ранних этапах.
Для реализации этого потенциала ученые активно работают над новыми методами диагностики. В частности, уже разрабатываются системы на основе искусственного интеллекта, способные по анализу крови выявлять нейродегенеративные заболевания с высокой точностью (более 92%).