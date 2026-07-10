В Пушкино завершается строительство еще одного игрового пространства для детей

К настоящему моменту на площадке смонтированы горки, качели и карусели, уложено прорезиненное покрытие, установлены лавочка и урна. Проект разрабатывали с учетом пожеланий местных жителей — именно они в сентябре прошлого года обратились к главе округа Максиму Красноцветову с просьбой обустроить современную игровую зону. Администрация оперативно подготовила документацию, согласовала ее с профильными структурами и обеспечила реализацию инициативы.



По словам Михаила Ждана, на встрече прозвучали слова благодарности от горожан, а также новые предложения по улучшению дворовой среды. В 2026 году в Городском округе Пушкинский планируют установить 17 детских площадок общей площадью 3,55 тыс. кв м. Объекты разместят в Ивантеевке, Пушкино, Красноармейске, а также в поселениях Зеленоградский, Правдинское и Ашукино. Все комплексы оснастят ударопоглощающим покрытием, игровыми элементами, скамейками, урнами и периметральными ограждениями для безопасности детей.