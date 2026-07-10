Кошелек сигналит об опасности: как деменция влияет на доход за 15 лет до диагноза

Финские ученые обнаружили необычный индикатор, который может указывать на развитие деменции задолго до появления классических симптомов, таких как провалы в памяти. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Neurology, одним из самых ранних сигналов заболевания с ранним началом (до 65 лет) является постепенное снижение доходов.

Суть исследования

Ученые проанализировали данные почти 800 человек с ранним диагнозом деменции и сравнили их с показателями более 7 000 здоровых людей аналогичного возраста и профессионального статуса. Результаты показали значительную финансовую разницу:

За 15 лет до постановки диагноза: будущие пациенты начинали зарабатывать в среднем на $13 800 в год меньше, чем их коллеги.

За 12 лет до диагноза: общая сумма недополученного дохода на одного человека составляла порядка $86 000.

Почему это происходит?

Ранняя деменция часто развивается в период наивысшей карьерной активности человека. Когнитивные функции начинают угасать постепенно: возникают трудности с концентрацией внимания, принятием решений и выполнением привычных рабочих задач. Это неизбежно сказывается на продуктивности, профессиональных достижениях и, как следствие, на уровне заработной платы.

Важное уточнение

Специалисты подчеркивают: само по себе снижение дохода не является прямым доказательством деменции. Финансовые трудности могут быть вызваны множеством других причин. Тем не менее, данное открытие может стать важным маркером для врачей, позволяющим обратить внимание на когнитивное здоровье пациентов, которые жалуются на «странные» трудности в работе, даже если явных нарушений памяти еще не наблюдается.