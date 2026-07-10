Космонавты уже путешествуют во времени: почему с орбиты они возвращаются на Землю чуть моложе

Мысль о путешествии в будущее кажется фантастикой, однако в очень небольшом масштабе этот эффект уже наблюдается у космонавтов, пишет Space Daily. Каждый человек, побывавший на околоземной орбите, возвращается на Землю на доли секунды моложе, чем был бы, если бы все это время оставался на поверхности планеты.

Причина — теория относительности Эйнштейна. Время не идет одинаково для всех: на него влияют скорость движения и гравитация. Международная космическая станция летит со скоростью около 8 км/ч и облетает Землю примерно за 90 минут.

На орбите работают два эффекта. Из-за высокой скорости часы на МКС идут медленнее земных примерно на 28 микросекунд в день. Но из-за меньшей гравитации на высоте около 400 км они, наоборот, немного ускоряются. В сумме побеждает эффект скорости: астронавт стареет примерно на 20–25 микросекунд в день медленнее человека на Земле.

За полгода набегает всего около 4–5 миллисекунд, за год — примерно 9 миллисекунд. Для здоровья это не имеет значения: на организм в космосе куда сильнее влияют радиация, невесомость, потеря мышечной силы и костной массы.

Но сам эффект реален. Его подтверждали атомные часы в авиационных экспериментах, современные сверхточные часы и системы GPS, которым приходится учитывать относительность, чтобы навигация работала правильно.