Стартовала регистрация на семинар для представителей военно-патриотических клубов в рамках проекта «Диалоги с Героями»

В рамках всероссийского проекта «Диалоги с Героями» в Алтайском крае с 21 по 24 августа 2026 года пройдет семинар для представителей военно-патриотических клубов. Организатор мероприятия — ФГБУ МП МЦ «Роспатриотцентр» при поддержке Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ РФ.

Цель семинара — консолидация методов и механизмов патриотического воспитания для развития системы межпоколенческого взаимодействия и преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, и знакомство представителей патриотических клубов с проектом.

На площадке соберутся 140 участников для работы с ведущими экспертами в области военно-патриотического воспитания детей и молодежи. По итогам будет разработана новая структура деятельности Ассоциации военно-патриотических клубов, будут представлены современные практики по гражданско-патриотическому воспитанию молодого поколения, созданы постоянные рабочие комитеты по каждому из перечисленных направлений, ответственные за реализацию выработанных решений.

К участию приглашаются руководители, координаторы, инструкторы, методисты, активисты и участники военно-патриотических клубов, представители ветеранских организаций, органов исполнительной власти. Подать заявку на участие можно в ФГАИС «Молодежь России» до 31 июля 2026 года по этой ссылке.

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ:

Колбасин Дмитрий Алексеевич, начальник отдела взаимодействия с организациями и объединениями Управления по реализации патриотического воспитания ФГБУ МП МЦ «Роспатриотцентр», тел.: (499) 967-86-70 (доб. 7053), эл. почта: dkolbasin@rospatriotcentr.ru.

Абржина Екатерина Александровна, заместитель начальника отдела взаимодействия с организациями и объединениями Управления по реализации патриотического воспитания ФГБУ МП МЦ «Роспатриотцентр», тел.: (499) 967-86-70 (доб. 7056), эл. почта: eabrzhina@rospatriotcentr.ru.