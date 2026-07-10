Грецкие орехи часто уступают в популярности миндалю или фисташкам, но по питательной ценности они заслуживают отдельного места в рационе, пишет Real Simple. Диетологи отмечают, что в них есть омега-3 жирные кислоты, клетчатка, минералы, витамины и растительные соединения, которые могут поддерживать мозг, сердце и кишечник.

Диетолог Линдси Джо объясняет, что грецкие орехи содержат больше омега-3, чем другие древесные орехи, включая пекан, фисташки и макадамию. Также в них есть магний, марганец, медь, фосфор, цинк, витамины B6 и E, фолат, полифенолы и антиоксиданты.

Для мозга эти вещества важны, потому что помогают защищать клетки от окислительного стресса, поддерживать работу нервной системы, память, концентрацию и здоровое старение. Диетолог Сара Алсинг отмечает, что омега-3 и антиоксиданты в грецких орехах могут поддерживать когнитивные функции с возрастом.

Для сердца полезны клетчатка, магний и растительные жиры: они связаны с поддержкой нормального уровня холестерина, давления, работы сосудов и воспалительного ответа. Клетчатка также питает полезные бактерии кишечника и помогает пищеварению.

Диетологи советуют добавлять грецкие орехи в йогурт, салаты, каши или домашние перекусы. Хранить их лучше в герметичном контейнере в холодильнике или морозилке, чтобы они дольше оставались свежими.