Эксперты назвали «тихих пожирателей» электроэнергии

По информации издания, экономить электроэнергию рекомендовано по двум причинам. Во-первых, с целью рационального распределения семейного бюджета. Во-вторых, для снижения нагрузки с электросетей. С появлением большого количества различных гаджетов энергопотребление современных домохозяйств увеличилось.

По словам экспертов, экономить электроэнергию можно различными способами. Один из них — не оставлять подключенными к электросети приборы, которыми собственник не пользуется постоянно. Эксперты отметили, что такую рекомендацию получали многие россияне, но не придерживались данного правила. Специалисты рассказали, на сколько можно снизить потребление.

«Игровой ПК с мощной видеокартой может "съедать" до 80 кВт·ч/месяц, а телевизор — 25–30 кВт·ч. Старая модель расходует 50–60 кВт·ч/месяц (современная класса А+++ — вдвое меньше). Одна стирка при 90°C тратит 2.5 кВт в час. Ежедневное кипячение полного чайника — 15–20 кВт·ч/месяц», — сообщили novostivolgograda.

По информации издания, при постоянной работе на протяжении года световой индикатор на телевизоре расходует 4,38 кВт·ч, неработающее зарядное устройство — 11,39 кВт·ч, выключенная «плазма» — 15 кВт∙ч. Эксперты рекомендуют все приборы в комнате вставлять в один удлинитель, чтобы можно было выключать их одновременно путем нажатия одной кнопки.

Ранее сообщалось, что стендап-комик Руслан Белый сообщил о высоких счетах за воду в Испании.