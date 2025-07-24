Руслан Белый рассказал о высоких счетах за воду в Испании

Российский комик Руслан Белый*, перебравшийся в Испанию, признался, что, несмотря на высокие коммунальные платежи, не может отказаться от привычки не экономить воду. Об этом он поведал в своем стендап-выступлении, которое можно посмотреть на YouTube.

По словам комика, ежемесячная плата за воду составляет €200 (примерно 18,4 тыс. руб. по текущему курсу). Белый в шутку объяснил это тем, что они, как «те самые дебильные русские, которые приехали в Европу и думают, что здесь можно продолжать подолгу находиться в туалете с открытым краном». Он с иронией отметил, что они, по сути, ведут себя так, как будто ничего не изменилось с переездом.

В продолжение темы экономии, комик пошутил, что перестал закрывать дверь в туалет, чтобы избежать дополнительных расходов на электроэнергию.

Ранее Павел Воля заявил об отсутствии цензуры в Comedy Club.

*внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.