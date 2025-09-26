Эксперты разделились в оценках помощи ИИ в борьбе с коррупцией

Эксперты оценили помощь искусственного интеллекта в борьбе с коррупцией в Ростовской области, сообщила rostovgazeta.ru. Корреспондент решил побеседовать на эту тему с самой нейросетью.

Корреспондент RostovGazeta спросил у нейросети, может ли она помочь в борьбе с коррупцией. По словам журналиста, ответ был неточным. В сообщении ИИ указал, что проблема должна решаться комплексно. Корреспондент задал также вопрос, почему в Ростовской области проложены некачественные дороги.

«Потому что каждая машина должна почувствовать, куда идут деньги налогоплательщиков!» — ответила нейросеть.

Мнения экспертов по данному поводу разделились. Член регионального штаба Народного фронта Сергей Левченко считает, что подключение ИИ для анализа документов по государственным закупкам окажет положительное влияние на борьбу с коррупцией.

Правозащитник Павел Сагайда высказал мнение, что ждать результативной помощи от нейросети не стоит. Система не способна понять динамичность жизни. Эксперт поделился личным опытом осваивания искусственного интеллекта — нейросеть существенно искажает действительность.

Политолог Евгений Михайлов уверен, что человек может обучить систему выявлять ошибки чиновников. Это поможет в борьбе с коррупцией, но не гарантирует полного решения проблемы. По мнению эксперта, многое зависит только от чиновника.

«Смогли же правильно научить банковскую систему? И если мы кому-то переводим тысячу рублей, эта сумма и переводится, а не другая. И здесь, я думаю, будет такая же ситуация», — отметил общественник Михайлов.

