Искусственный интеллект будут использовать для обновления энциклопедии РУВИКИ

Энциклопедия РУВИКИ будет использовать искусственный интеллект для обновления и защиты материалов. Это позволит предоставить пользователям максимально актуальные данные.

«В условиях насыщенного информационного поля мы делаем ставку на автоматизацию. ИИ-сервисы становятся помощниками академических экспертов в решении рутинных задач», — отметил гендиректор РУВИКИ Владимир Медейко.

При этом финальный контроль за материалам останется в руках экспертов, подчеркнули в пресс-службе энциклопедии. РУВИКИ расширяет сотрудничество с РАН и культурными учреждениями.

В 2025 году в РУВИКИ начало работать несколько ИИ-сервисов. Помимо ИИ-сервисов для обновлений и актуализации данных, это ИИ-сервисы обогащения контента и автоматической генерации статей. С января под контролем редакции при помощи ИИ обогатили более 20 тыс. материалов, а также создали 32 тыс. статей на русском языке и 12 тыс. на языках народов России.

Технологии используются и для сохранению качества и безопасности информации. Так, специальные сервисы определяют и устраняют вандальные правки, следят за рисками нарушения российского законодательства и помечают такие материалы.

