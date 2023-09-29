Эксперты видят угрозу для человечества из-за популярности экологических кластеров

Строительство курортных кластеров негативно отражается на биобалансе и провоцирует уничтожение естественной фауны, считают экологи. Проблема же имеет более масштабный характер, сообщает newizv.ru .

«Дикие животные и люди могут мирно сосуществовать в заповедных зонах. Но этот вопрос требует урегулирования», - отмечает автор материала «Новых Известий»

На территории туристических кластеров отдыхающие строго выполняют определенные условия пребывания в местах, которые расположены вблизи национальных парков. Так, снижается риск браконьерства. К тому же уменьшаются случаи пожаров. Но есть проблемы совершенно другого характера. Дикие звери перестают бояться людей, которые с радостью снимают их на видео при встрече.

Притупляется инстинкт самосохранения у людей. Они воспринимают хищных зверей как приятное развлечение во время отдыха. Не соблюдают дистанцию, провоцируют животных на атаку.

Администраторы национальных парков не могут запретить животным переступать границы экологических кластеров. Владельцы таких туристических территорий имеют право поставить ограждение в виде ненадежных заборов, которые легко перепрыгивают лоси или разрушают медведи. В итоге все чаще опасные звери приближаются к населенным пунктам в курортных зонах.

«Проблемой озабочены не только на Красной Поляне, но и на курортах Северного Кавказа, Алтая и, особенно, на Камчатке, где медведи уже нападают на жителей сельских поселений и рыбаков», - пишет издание «Новые Известия»

Урегулировать вопрос можно единенным способом – наделить определенными полномочиями владельцев национальных парков и туристических кластеров. Главная задача – обеспечить безопасный отдых туристам вблизи национальных зон. К слову о путешественниках. Из-за пандемии, а потом санкционных ограничений, все больше развивается именно внутренний туризм, поэтому проблема становится еще более актуальной.