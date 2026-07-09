99,9999999% точности: мужчина из Кузбасса доказал отцовство, чтобы не потерять детей

В Ленинске-Кузнецком местный житель инициировал процедуру ДНК-тестирования, чтобы официально подтвердить свое родство с четырьмя детьми. Результат экспертизы показал вероятность отцовства 99,9999999%. Однако поводом для обращения в лабораторию стали не семейные сомнения, а тяжелые жизненные обстоятельства, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации регионального минздрава, у мужчины и всех несовершеннолетних взяли биоматериал и проанализировали его по 24 генетическим маркерам. Эксперты полностью подтвердили биологическое родство. Необходимость в таком исследовании возникла из-за того, что мать детей скончалась, а официальный брак между родителями заключен не был. Государственным органам потребовалось юридически закрепленное свидетельство, чтобы отец мог в полной мере исполнять родительские обязанности.

Теперь у жителя Кузбасса на руках официальный документ, служащий бесспорным основанием для признания его отцовства. Это заключение позволяет ему законно воспитывать детей и избежать риска их изъятия после утраты супруги.

Ранее психолог Мирная высказала мнение, что ДНК-тест на отцовство воспринимается как сомнение в честности.