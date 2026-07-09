Первая волна лисичек началась: балашихинский грибник рассказал, куда ехать за богатым урожаем

В подмосковных лесах стартует первая волна массового сбора лисичек. Опытный грибник из Балашихи Алексей Михайлов, хорошо знакомый с лесными угодьями округа, поделился с REGIONS прогнозом: нынешний сезон благодаря теплой и дождливой погоде в начале лета обещает быть рекордным по урожаю этих грибов.

По наблюдениям Михайлова, молодые лисички уже показались из-под лесной подстилки. Основной сбор придется на предстоящие выходные: ожидаемые дожди дадут грибницам дополнительный толчок к росту. Поскольку лисички развиваются медленно и нуждаются во влаге, уже к субботе увлажненные поляны могут оказаться буквально усыпаны рыжими грибами.

«Лисички пошли. Сейчас они еще молоденькие, прячутся во мху, их нужно внимательно высматривать. Но к выходным, если пройдут обещанные синоптиками дожди, попрет массово. Лисичка растет медленно, ей нужно напитаться влагой. Так что готовьте ведра и корзины: к субботе можно будет снимать полноценный урожай с целых полян», — рассказал Алексей REGIONS.

Несмотря на то что балашихинские леса в основном благоустроены, Михайлов знает укромные уголки, куда редко заглядывают люди. Он назвал три перспективных направления для сбора:

Озерный лесопарк — ключевая природная зона округа. Грибник рекомендует уходить от Безменковского карьера и озера Бабошкино вглубь смешанного леса, где ели растут рядом со старыми березами, а почва покрыта влажным мхом.

Салтыковский лесопарк (1, 3 и 4 кварталы) — здесь липовая роща у реки Чечеры переходит в ельник. На склонах речной долины создаются оптимальные условия для роста грибов.

Кучинский лесопарк — подходит для жителей южной части Балашихи. Грибы стоит искать за станцией «Кучино» в сторону Николо-Архангельского, подальше от прогулочных маршрутов.

Для дальних поездок подойдут леса вдоль Казанской ветки. В окрестностях Ногинска и Электростали, на станциях Гжель и Григорово, в елово-березовых массивах первые лисички появляются на несколько дней раньше.

Фото: [ личный архив Алексея Михайлова ]

Михайлов подчеркивает: традиционные места обитания лисичек — светлые смешанные леса с примесью ели и березы, а также старые сосняки с мшистыми кочками. Грибы предпочитают хорошо проветриваемые участки с рассеянным светом — опушки, просеки и лесные дороги.

Опытный грибник предупреждает о ложной лисичке: у нее более яркая оранжево-красная шляпка и гладкая тонкая ножка. Настоящая лисичка отличается волнистыми загнутыми краями, плотной ножкой и легким фруктовым ароматом.

«Лисички бесполезно искать в густой, темной чаще высокоствольного ельника или на сухой песчаной почве — там влаги недостаточно для их медленного роста», — добавляет грибник.

Главное правило успешного сбора — уходить от дорог и железнодорожных путей вглубь леса минимум на километр. Это обеспечит и богатый урожай, и экологическую безопасность грибов.

Ранее грибник Потапов раскрыл, что в лесах под Луховицами начался бум лисичек.