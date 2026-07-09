Инженерия, медицина и ИТ: выпускники Каширы рассказали депутату Чаплину о планах на будуще

В Кашире состоялась встреча депутата Государственной Думы Никиты Чаплина с выпускниками школ, получившими медали «За особые успехи в учении» и показавшими высокие результаты на ЕГЭ. Об этом REGIONS сообщает пресс-служба депутата.

В теплой неформальной обстановке ребята рассказали о своих дальнейших планах, поделились впечатлениями об экзаменах и выборе профессионального пути. Большинство из них планирует поступать в ведущие вузы страны на инженерные, медицинские и ИТ-специальности.

Во встрече также приняли участие родители выпускников, которые отметили важность поддержки талантливой молодежи со стороны государства.

Депутат Госдумы Никита Чаплин пообщался с ребятами, задал им вопросы о подготовке к экзаменам и мотивации.

«Встреча с медалистами и стобалльниками Каширы — искренняя радость. Вы — гордость нашего округа. Ваши результаты — это труд, упорство и поддержка родителей и педагогов. Уверен, что впереди у вас большое будущее. „Единая Россия“ последовательно поддерживает образование и талантливую молодежь. Народная программа партии включает меры по созданию современных условий для учебы и развития. Пусть ваши знания и целеустремленность помогут достичь самых высоких вершин! Спасибо родителям и учителям за воспитание настоящих личностей», — отметил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Ранее депутат ГД Чаплин высказал мнение, что новый закон сделает институт присяжных прозрачнее и быстрее.