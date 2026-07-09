Беременная невестка Васильевой упала в Турции

Актриса, которая ждет четвертого ребенка, неудачно села на стул в отеле. Стул подломился, Мария подогнула ноги и упала, ударившись затылком о кафельный пол. К счастью, она не теряла сознание, но сильно испугалась за будущего малыша. Болонкина отметила, что, когда она встала, была мокрой.

«Я не теряла сознание. Либо как-то сработал мочевой пузырь в момент падения, либо это отошли воды», — сообщила Мария.

Она рассказала, что на помощь ей тут же пришла женщина-врач, которая отдыхала за соседним столиком. Она осмотрела девушку и оказала первую помощь. Сотрудники отеля быстро убрали сломанный стул и принесли извинения. Однако, по словам супруга актрисы Филиппа Васильева, администрация не предложила организовать трансфер в клинику для более тщательного обследования. Тогда Мария отправилась в номер, чтобы связаться со своим врачом из России.

Напомним, Мария и Филипп готовятся к появлению на свет четвертого ребенка. Недавно они устроили гендер-пати, на котором присутствовала сама Татьяна Васильева.

Ранее сообщалось, что певица Диана Арбенина упала в воду во время выступления на фестивале в Москве.