Большие планы и пустые кошельки: депутат Чепа раскрыл главную проблему НАТО после саммита в Анкаре

Саммит НАТО в Анкаре показал глубокие разногласия внутри альянса. Пока одни государства призывают увеличивать расходы на оборону, другие не готовы брать на себя дополнительные финансовые обязательства. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил, что встреча не скрыла противоречия внутри НАТО, а лишь сделала их заметнее.

По словам парламентария, главным вопросом остается распределение расходов между США и европейскими странами. Вашингтон продолжает настаивать на том, что союзники должны больше вкладываться в собственную безопасность, тогда как многие государства Европы не готовы резко увеличивать оборонные бюджеты.

«Можно, конечно, маленьким странам громче всех орать, но платить они не хотят и не могут. А теперь надо платить, и платить надо американцам в первую очередь, американцы этого хотят», — отметил Чепа.

Он подчеркнул, что часть европейских стран готова поставлять вооружение союзникам по НАТО, однако вопрос производства и финансирования остается сложным. По мнению депутата, попытки переложить дополнительное бремя расходов на закупку американского оружия на европейские государства могут вызвать серьезное недовольство внутри самих стран.

«Как только эти крикуны будут заявлять о попытке урезать социальные и другие нормы в бюджете, они почувствуют сумасшедшее сопротивление. Никто в этом не заинтересован, никто пользы среди граждан в этом не видит», — сказал эксперт.

При этом Чепа считает, что заявления НАТО о подготовке к возможным будущим угрозам не означают готовности альянса к прямому участию в конфликтах. По его словам, многие громкие заявления остаются частью политической игры.

Как отметил депутат, Москва внимательно следит за внутренними процессами в НАТО, однако продолжает исходить из необходимости укреплять собственные возможности.

«Для России раскол внутри НАТО значит, что мы должны настроить свою экономику на победу», — заключил парламентарий.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского на саммите НАТО оказалась для Киева разочарованием — американский президент посвятил Украине лишь 10–15% времени, львиную долю разговора заняли Иран, Польша и Турция. Из конкретики Зеленский услышал лишь намеки: возможную лицензию на производство ракет и туманную идею беспилотной зоны после конфликта.