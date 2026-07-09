Украине дали лицензию на Patriot: в Госдуме РФ объяснили скрытый смысл решения США

Вашингтон сделал Киеву громкое предложение в сфере противовоздушной обороны — разрешить производство комплексов ЗРК Patriot по американской лицензии. Однако за этим решением скрываются серьезные ограничения, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По словам депутата, Украина на саммите НАТО, который прошел в Анкаре 7–8 июля, пыталась добиться от союзников максимальной поддержки, заявляя о готовности продолжать боевые действия при условии новых поставок оружия и финансовой помощи.

«Киев хочет получить все, показывая, что они готовы побеждать при таких условиях: обеспечьте нам условия, дайте нам денег, дайте нам оружие, дайте нам все, и мы вам покажем», — отметил Чепа.

При этом США, как считает парламентарий, выбрали более осторожный подход. Вашингтон, по его словам, услышал просьбы Киева об усилении ПВО и предложил разрешить выпуск отдельных элементов системы зенитно-ракетных комплексов Patriot самостоятельно.

«Американцы заявили: хорошо, мы вас услышали, у вас большие проблемы с ПВО, мы понимаем. Пожалуйста, мы готовы вам дать лицензию на производство Patriot», — рассказал депутат.

Однако Чепа обратил внимание, что сама по себе лицензия не означает быстрого появления у Украины полноценного производства. Для выпуска таких систем нужны сложные технологии, производственные мощности и время. По его мнению, Киев получает скорее политический сигнал поддержки, чем реальный инструмент, который способен быстро изменить ситуацию в ходе конфликта.

«Они дают лицензию на производство, дают лицензию на сервис того, чего нет. На производство того, что Киев сможет производить через 10 лет. А через 10 лет другие системы появятся. Это ни о чем», — заявил Чепа.

Военный аналитик Алексей Леонков заявил, что заявления Европы о «покупке украинских технологий» производства дронов — лишь юридическая ширма, за которой скрывается желание закрепить права на разработки, созданные на Западе, но обкатанные на Украине.