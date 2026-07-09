Звезда фильмов «Я худею» и «Дурдом» Михаил Орлов устроил пьяный дебош в поезде

В плацкартном вагоне поезда Москва — Пермь произошел инцидент с участием 51-летнего российского актера Михаила Орлова, передает The Voice. По словам очевидцев, звезда фильмов «Я худею» и «Дурдом» начал громко кричать и нецензурно выражаться. Пассажиры сделали ему замечание, но это только усугубило ситуацию.

Одна из женщин, находившихся в вагоне, решила действовать: она схватила дебошира за грудь и вытолкала его в тамбур. Проводник тем временем вызвал наряд полиции до ближайшей станции.

Задержали Орлова в Костроме в 6:00 мск. Позже артист признался, что один из попутчиков предложил ему выпить, и он согласился. За нарушение общественного порядка полицейские выписали актеру административный штраф. Он выразил сожаление и признал, что его поведение было вредным для окружающих. В итоге он не доехал до Перми и вернулся в Москву.

Ранее сообщалось, что на рэпера Птаху завели административное дело.