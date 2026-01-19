Экстремал из Подмосковья выпрыгнул из самолета в одних шортах при -14 градусах

Спортсмен Александр Чубаров, проживающий в Краснознаменске, в субботу, 17 января, совершил прыжок с голым торсом с самолета Ан-2 на аэродроме «Ватулино» в Рузском районе, сообщил REGIONS.

«В этот момент я в основном успеваю почувствовать лишь шквал ледяного ветра», — поделился спортсмен.

Акробатический элемент был реализован на высоте двух с половиной тысяч метров, где температура воздуха достигала -25 градусов по Цельсию, в то время как у поверхности земли она составляла -14 градусов. Как отмечает спортсмен, в процессе свободного падения его скорость приближалась к отметке в 200 км в час.

«Зимой солнечная погода бывает не часто, поэтому нужно было использовать эту возможность», — рассказал корреспонденту REGIONS Александр.

Александр признан создателем уникальной экстремальной дисциплины, получившей неофициальное название «моржовой прыжок». Первую попытку он предпринял 12 декабря 2020 года, стартовав с четырехкилометровой высоты. Этот рискованный эксперимент увенчался установлением мирового рекорда, который был официально внесен в Книгу рекордов России, а также зарегистрирован в международной базе «Интеррекорд».

«Первый „моржовый“ прыжок я совершил в декабре 2020 года, прыгнув с высоты 4 тыс. метров. Я придумал ему такое название, потому что, в принципе, таких больше никто не делал и поэтому у них нет пока названия. В тот год я установил мировой рекорд», — рассказал спортсмен.

По словам спортсмена, этих выдающихся результатов удалось добиться благодаря жесткой дисциплине: долгосрочной программе закаливания и непрерывным тренировкам, направленным на развитие навыков психической саморегуляции.

«Эти прыжки уникальны не только для России, но и по мировым стандартам. И если у нас более-менее народ такое как-то еще может себе представить, то там за границей для них вообще там все просто фантастика. И вот, вплоть до 2026 года я подобные прыжки каждую зиму делал», — добавил Александр Чубаров.

